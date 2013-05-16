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La Junta de Andalucía sanciona con 1,5 millones el incumplimiento en 278 VPO en Dos Hermanas

La Consejería de Fomento reclama además al grupo Ferro la devolución del dinero a los afectados.

FACUA.org
Sevilla-16/05/2013
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La Junta de Andalucía ha iniciado un expediente sancionador por valor de 1,5 millones de euros y ha reclamado la devolución del dinero a los afectados por el grupo Ferro, que contaba con un proyecto de 278 viviendas protegidas en Dos Hermanas (Sevilla) que no ha cumplido.

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