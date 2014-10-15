Nuestras accionesEl Gobierno de España lo hizo el pasado marzo

La Junta de Andalucía también expulsa al negocio Ausbanc del registro de asociaciones de consumidores

El Ministerio de Sanidad ya constató en marzo irregularidades que evidencian que Ausbanc es un negocio financiado por la banca y diversas empresas que se presenta de forma fraudulenta para lograr subvenciones públicas y clientes que creen formar parte de una organización sin ánimo de lucro.

FACUA.org
España-15/10/2014
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La Junta de Andalucía ha expulsado a Ausbanc del Registro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía. La medida se ha producido poco después de que la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) del Ministerio de Sanida

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