La Junta de Andalucía también expulsa al negocio Ausbanc del registro de asociaciones de consumidores
El Ministerio de Sanidad ya constató en marzo irregularidades que evidencian que Ausbanc es un negocio financiado por la banca y diversas empresas que se presenta de forma fraudulenta para lograr subvenciones públicas y clientes que creen formar parte de una organización sin ánimo de lucro.
FACUA.org
España-15/10/2014
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Fragmento de la publicación en el BOJA de la notificación de expulsión de una de las falsas asociaciones de consumidores de Ausbanc en Andalucía.
La Junta de Andalucía ha expulsado a Ausbanc del Registro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía. La medida se ha producido poco después de que la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) del Ministerio de Sanida