La Junta de Andalucía y las tres organizaciones de consumidores firman el I Pacto por la Garantía de los Derechos de los Consumidores
José Antonio Griñán ha presidido la firma de este acuerdo, mediante el que se reconoce la importancia del movimiento asociativo de los consumidores como pilar básico de la protección de sus derechos y como ejes para la vertebración de la sociedad civil.
FACUA.org
Andalucía-30/01/2012
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El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha presidido este lunes la firma por parte de la consejera de Salud, María Jesús Montero, y de los presidentes de las federaciones de consumidores AL-Andalus, F