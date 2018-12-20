La Junta impone la multa mínima al cotillón denunciado por FACUA Córdoba que cuadruplicaba el aforo
Los responsables de Eventos Color Sur SL están siendo investigados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Montilla en una causa donde está personada la asociación.
FACUA.org
C�órdoba-20/12/2018
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FACUA Córdoba considera rídiculo que la Junta de Andalucía ha decidido imponer una sanción mínima de 35.000 euros a la empresa Eventos Color Sur SL por cuadruplicar el aforo permitido en el cotillón que se celebró la Nochevieja de 2017 en el hotel