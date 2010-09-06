La Junta pone en marcha un servicio gratuito de información sobre alimentos andaluces
A través de una línea de teléfono gratuita los consumidores pueden resolver sus dudas sobre la calidad de los productos.
FACUA.org
Andalucía-06/09/2010
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La Consejería de Agricultura y Pesca ha puesto en marcha un servicio de información destinado a solucionar las dudas sobre calidad agroalimentaria de los consumidores. A través del teléfono 900 100 320, se facilita a los consumidores información sobre los contro