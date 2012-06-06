La Junta recoge la reivindicación de FACUA Andalucía y crea una Secretaría General de Consumo
La Federación traslada al vicepresidente Valderas las que considera que deberían ser las prioridades en la protección de los consumidores durante los primeros meses del nuevo Gobierno.
FACUA.org
Andalucía-06/06/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Gobierno andaluz ha recogido la reivindicación de FACUA Andalucía creando una Secretaría General de Consumo. Con ella se eleva en el organigrama de la Junta el rango de las políticas de protección al consumidor, anteriormente dependientes de una Direcci&oacut