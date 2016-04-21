La Junta se niega a aclarar a FACUA Sevilla el cierre ambulatorios las tardes de verano
La asociación lleva nueve meses intentando que la Consejería de Salud explique en qué medida afecta esa reorganización a los pacientes. Las peticiones del Defensor del Pueblo también han sido ignoradas.
FACUA.org
Sevilla-21/04/2016
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FACUA aboga por reforzar con más personal médico los centros de salud en verano. | Imagen: flickr.com/60472693@N05 (CC BY 2.0)
FACUA Sevilla denuncia que la Junta de Andalucía lleva nueve meses desatendiendo los repetidos requerimientos de la asociación en los que ésta reclama que se aclaren los motivos que llevan al cierre de centros de Salud en Sevilla durante las tardes de verano.
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