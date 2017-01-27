La Junta tampoco responde al Defensor por las carencias en el SAS que FACUA Sevilla denunció en 2015
Asociación e institución llevan año y medio tratando de que la Consejería de Salud aclare por qué reduce personal y medios en ambulatorios de la capital en verano. Un silencio "injustificado", dice el Defensor.
FACUA.org
Sevilla-27/01/2017
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El Defensor del Pueblo Andaluz critica que la Junta de Andalucía siga sin dar respuesta a las reclamaciones de FACUA Sevilla en relación al cierre de ambulatorios durante los meses de verano, así como a