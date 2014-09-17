La Justicia alemana suprime la prohibición a Uber de operar en el país
El tribunal que impuso medidas cautelares contra la empresa de transporte de viajeros alternativa al taxi, las revoca dos semanas después mientras dirime sobre su legalidad.
Europa Press
Europa-17/09/2014
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El Tribunal Regional de Frankfurt (Alemania) ha revocado la medida cautelar impuesta contra el servicio de transporte de pasajeros a través de una aplicación en el móvil Uber que obligaba a la empresa a suspender sus operaciones en Alemania.
Desde este tribunal se ha e