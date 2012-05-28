La Justicia catalana confirma una multa de más de medio millón de euros a Movistar por cobrar servicios no solicitados
La empresa no pidió el consentimiento de los clientes para aplicar la nueva tarifa, sino que únicamente se les informó de que dejaba de ser gratuito par ser de pago.
FACUA.org
Cataluña-28/05/2012
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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado las multas de más de 500.000 euros a Telefónica España S.A.U. por diversas sanciones, entre ellas, el cobro de un servicio de identificación de llamadas a clientes sin que el abonado hubiese dado