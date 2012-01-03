La Justicia estadounidense dictamina que los juguetes X-Men no representan seres humanos y pagarían menos impuestos
La sentencia se debe a un sistema de tarifas ya extinto que establecía aranceles más altos para las figuritas humanas que para el resto de muñecos.
FACUA.org
América-03/01/2012
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Los X-Men no son humanos. Así lo ha dictaminado una resolución firme un tribunal federal de los EE.UU. que determina que los mutantes de Marvel no pueden ser consideraros humanos sino que son una nueva especie. Una decisión que entristecerá mucho al Profesor Xavier y los suyos y alegrará tanto al