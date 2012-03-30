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La Justicia europea confirma la multa de 151 millones a Telefónica por abuso de posición dominante

Dice que el operador disponía de margen para fijar los precios pese a la regulación de la CMT.

FACUA.org
Europa-30/03/2012
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El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) ha confirmado este jueves la multa récord de 151 millones de euros que la Comisión impuso a Telefónica en 2007 por abuso muy grave de posición dominante en el mercado español de banda ancha.

La sentenci

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