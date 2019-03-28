La Justicia europea reconoce el derecho a devolver un colchón comprado online aunque esté desprecintado
El TJUE equipara este producto a las prendas de vestir, una categoría para la que se prevé expresamente que el comprador pueda devolverla tras probarlas.
Europa Press
Europa-28/03/2019
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha reconocido este miércoles el derecho de los consumidores europeos a devolver un colchón que han adquirido por Internet incluso aunque la protección o embalaje haya sido retirada después de la entrega.
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