Más noticias

La Justicia europea reconoce el derecho a devolver un colchón comprado online aunque esté desprecintado

El TJUE equipara este producto a las prendas de vestir, una categoría para la que se prevé expresamente que el comprador pueda devolverla tras probarlas.

Europa Press
Europa-28/03/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha reconocido este miércoles el derecho de los consumidores europeos a devolver un colchón que han adquirido por Internet incluso aunque la protección o embalaje haya sido retirada después de la entrega.

E

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos