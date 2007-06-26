La justicia francesa condena a Carrefour a pagar 2 millones de euros por publicidad engañosa y venta a pérdidas
La empresa deberá abonar 60.000 euros a la acusación particular, la asociación de consumidores UFC-Que Chosir.
FACUA.org
Europa-26/06/2007
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El tribunal correccional de Evry, al sur de París, condenó hoy a Carrefour, el número uno francés de la distribución, a pagar dos millones de euros, esencialmente por haber incurrido en publicidad engañosa, pero también por venta a pérdidas