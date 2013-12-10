La justicia francesa condena a cuatro años de cárcel al creador de las prótesis mamarias PIP
El acusado fabricó implantes con un gel no homologado por las autoridades y que ocasionaron más de 7.500 rupturas de prótesis y 3.000 casos de efectos indeseables, principalmente de tipo inflamatorio.
FACUA.org
Europa-10/12/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El fundador de la compañía que fabricaba las prótesis mamarias Poly Implant Prothèse (PIP), Jean-Claude Mas, ha sido condenado por la justicia francesa a cuatro años de cárcel por la venta de estas prótesis, una multa y la retirada