Más noticiasTambién a una multa de 100.000 euros

La justicia francesa condena a cuatro años de cárcel al creador de las prótesis mamarias PIP

El acusado fabricó implantes con un gel no homologado por las autoridades y que ocasionaron más de 7.500 rupturas de prótesis y 3.000 casos de efectos indeseables, principalmente de tipo inflamatorio.

FACUA.org
Europa-10/12/2013
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El fundador de la compañía que fabricaba las prótesis mamarias Poly Implant Prothèse (PIP), Jean-Claude Mas, ha sido condenado por la justicia francesa a cuatro años de cárcel por la venta de estas prótesis, una multa y la retirada

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