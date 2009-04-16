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La justicia francesa investiga una supuesta trama de tráfico de diplomas universitarios

Varios cientos de estudiantes chinos del Instituto de Administración de Empresas (IAE) de la Universidad de Toulon habrían pagado para obtener sus títulos.

FACUA.org
Europa-16/04/2009
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La Fiscalía de Marsella abrió el pasado 26 de marzo una instrucción judicial sobre una supuesta trama de tráfico de diplomas universitarios tras la denuncia de un profesor del Instituto de Administración de Empresas (IAE) de la Universidad de Toulon, en la Costa

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