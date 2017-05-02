La luz deja de bajar en abril y el recibo del usuario medio ya es un 18,2% más caro que hace un año
En 2016 bajó los cuatro primeros meses para comenzar a subir desde mayo hasta finalizar el año. En 2017, a la nueva subida de enero le siguieron sendas bajadas en febrero y marzo. En abril se ha congelado.
FACUA.org
España-02/05/2017
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El recibo de la luz de abril ha sido un 18,2% más caro que hace doce meses, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. Con las tarifas PVPC del 1 al 30 del mes pasado, el usuario medio (366 kWh de consumo y 4,4 kW de potencia contratada) pagará 70,98 eur