Nuestras accionesEl incremento mensual ha sido del 0,4%

La luz sube de nuevo en septiembre y el recibo del usuario medio será un 4,4% más caro que hace un año

FACUA demanda al Gobierno que baje el IVA de la electricidad e intervenga en el sector para acabar con la especulación.

FACUA.org
España-02/10/2017
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El recibo de la luz con las tarifas de este mes de septiembre será un 4,4% más caro que hace doce meses, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. El incremento representará 3,07 euros para el usuario medio.

FACUA indica que la subida mens

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