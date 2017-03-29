Nuestras accionesMientras trabaja en nuevas movilizaciones

La marea blanca de Sevilla acuerda adscribirse a la coordinadora andaluza de las mareas

El movimiento sostiene que hace falta una fuerte participación, concienciación y movilización social en todas las provincias andaluzas para la defensa de una sanidad pública digna en la Comunidad.

FACUA.org
Sevilla-29/03/2017
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La marea blanca de Sevilla ha acordado adscribirse a la coordinadora andaluza de mareas Blancas y plataformas en defensa de la sanidad pública andaluza.

Al trascender sus reivindicaciones en buena medida del ámbito provincial, por tratarse de un problema común que afec

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