La marea blanca de Sevilla acuerda adscribirse a la coordinadora andaluza de las mareas
El movimiento sostiene que hace falta una fuerte participación, concienciación y movilización social en todas las provincias andaluzas para la defensa de una sanidad pública digna en la Comunidad.
FACUA.org
Sevilla-29/03/2017
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Asamblea de la marea blanca de Sevilla, celebrada este martes en el Centro Cívico Las Sirenas. | Imagen: FACUA.
La marea blanca de Sevilla ha acordado adscribirse a la coordinadora andaluza de mareas Blancas y plataformas en defensa de la sanidad pública andaluza.
Al trascender sus reivindicaciones en buena medida del ámbito provincial, por tratarse de un problema común que afec