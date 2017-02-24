La marea blanca de Sevilla presenta en el SAS sus reivindicaciones antes de la movilización del 28F
El movimiento entrega al gerente del Servicio Andaluz de Salud un escrito donde van reflejadas todas las reclamaciones que pedirá en la calle durante la manifestación del Día de Andalucía en Sevilla.
FACUA.org
Sevilla-24/02/2017
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Los cuatro portavoces de la marea blanca de Sevilla, a su llegada a la sede del SAS en Sevilla. | Imagen: FACUA.
La marea blanca de Sevilla ha presentado este jueves 23 de febrero ante el Servicio Andaluz de Salud (SAS) un escrito donde se recogen todas las reivindicaciones en materia de sanidad y atención hospitalaria que vienen demandando a la Junta de Andalucía.
El documento ha sido