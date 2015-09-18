La matriz de Caredent Triana debe atender a los afectados por el cierre de su franquicia, advierte FACUA
La asociación recomienda a los usuarios que reclamen por escrito y por un medio que deje constancia de la recepción de la queja.
FACUA.org
Sevilla-18/09/2015
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En la web de Caredent aparece el centro de Triana que ha cerrado sin aviso previo.
FACUA Sevilla recuerda que la matriz de Caredent Triana tiene que atender las reclamaciones de los afectados por el cierre de su franquicia. La asociación recuerda que aunque se trate de este sistema, la empresa principal tiene que hacerse cargo de los pacientes que han pagado por adelanta