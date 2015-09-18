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La matriz de Caredent Triana debe atender a los afectados por el cierre de su franquicia, advierte FACUA

La asociación recomienda a los usuarios que reclamen por escrito y por un medio que deje constancia de la recepción de la queja.

FACUA.org
Sevilla-18/09/2015
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FACUA Sevilla recuerda que la matriz de Caredent Triana tiene que atender las reclamaciones de los afectados por el cierre de su franquicia. La asociación recuerda que aunque se trate de este sistema, la empresa principal tiene que hacerse cargo de los pacientes que han pagado por adelanta

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