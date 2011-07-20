La matriz holandesa de Simyo sube su Internet móvil para compensar el impacto de WhatsApp
La teleoperadora asegura que "no tienen por ahora intención de hacer algo similar" en España, aunque no descartan hacer cambios en un futuro.
FACUA.org
Europa-20/07/2011
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La operadora holandesa KPN, la mayor del país y propietaria en España de Simyo, ha anunciado este martes que a partir del próximo 5 de septiembre tiene previsto subir las tarifas del servicio de Internet en los móviles para compensar la caída de negocio en el se