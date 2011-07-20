Más noticias

La matriz holandesa de Simyo sube su Internet móvil para compensar el impacto de WhatsApp

La teleoperadora asegura que "no tienen por ahora intención de hacer algo similar" en España, aunque no descartan hacer cambios en un futuro.

FACUA.org
Europa-20/07/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La operadora holandesa KPN, la mayor del país y propietaria en España de Simyo, ha anunciado este martes que a partir del próximo 5 de septiembre tiene previsto subir las tarifas del servicio de Internet en los móviles para compensar la caída de negocio en el se

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos