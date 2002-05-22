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La mayoría de las organizaciones de consumidores rechazan el Plan Estratégico de Protección al Consumidor aprobado por la Junta de Andalucía

El Gobierno andaluz rompe un consenso histórico con el movimiento de consumidores y aprueba un documento en el que desoye sus reivindicaciones y rechaza su papel de agente social y económico.

FACUA.org
Andalucía-22/05/2002
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El presidente de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), Francisco Sánchez Legrán, y la secretaria general de la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, Al-Andalus, Mª de los Angeles Rebollo Sanz,

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