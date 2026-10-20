La Mesa Social del Agua exige que hoteles y apartamentos turísticos contribuyan más al ahorro y a la financiación de Emasesa
Un estudio cuestiona la falta de progresividad de las tarifas turísticas y pide revisar los bloques domésticos, evaluar su eficacia y explicar el descenso de los pagos por inversiones.
FACUA.org
Andalucía-20/10/2026
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