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La minera Cobre Las Cruces, condenada a pagar 300.000 euros por graves daños medioambientales

La sentencia de la Audiencia de Sevilla impone también penas a los responsables de 15 meses de cárcel por contaminar un acuífero usado para el consumo humano.

FACUA.org
Sevilla-13/09/2016
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La Audiencia de Sevilla ha condenado a los responsables de la minera Cobre las Cruces, ubicada en la provincia de Sevilla, a un año y tres meses de cárcel por graves daños medioambientales.

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