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La mitad de los fármacos se han encarecido desde que están desfinanciados

FACUA denunció en 2012 que ésta sería la consecuencia del medicamentazo del Gobierno de Rajoy. Esto motivó la amenaza de ilegalización por parte de Sanidad con el absurdo argumento de que no podía opinar de él.

FACUA.org
España-26/01/2018
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La mitad de los medicamentos que el sistema público andaluz dejó de financiar en 2012 han encarecido su precio en estos cinco años, llegando incluso a triplicarlo en algunos casos. FACUA-Consumidores en Acción alertó en 2012 de que ésta sería la co

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