La norma de calidad del jamón ibérico podría estar en el BOE en septiembre, según la ministra Espinosa
El proyecto se encuentra actualmente en la Comisión Interministerial de Alimentación, que elevará un informe a la UE.
FACUA.org
España-05/05/2007
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La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, avanzó hoy que la nueva norma de calidad del cerdo ibérico podría estar publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el próximo mes de septiembre.
De esta forma, añ