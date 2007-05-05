Más noticias

La norma de calidad del jamón ibérico podría estar en el BOE en septiembre, según la ministra Espinosa

El proyecto se encuentra actualmente en la Comisión Interministerial de Alimentación, que elevará un informe a la UE.

FACUA.org
España-05/05/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, avanzó hoy que la nueva norma de calidad del cerdo ibérico podría estar publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el próximo mes de septiembre.

De esta forma, añ

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos