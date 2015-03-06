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La OMS aconseja limitar el consumo diario de azúcar

El organismo de Naciones Unidas aconseja que este producto no sea más del diez por ciento del total de la ingesta calórica al día.

Europa Press
Internacional-06/03/2015
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado una nueva de hábitos nutricionales en la que recomienda reducir el consumo de azúcar tanto en población adulta como en niños, con el objetivo de reducir el riesgo de sobrepeso u obesidad y proteger la salud

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