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La OMS advierte sobre la peligrosidad por la contaminación radiactiva en alimentos en Japón

La detección de radiación en vegetales, áridos, leche y agua ha afectado a los mercados de alimentos regionales.

FACUA.org
Asia y Oceanía-21/03/2011
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de que la detección de contaminación radiactiva en los alimentos procedentes de las zonas más afectadas por la actual emergencia nuclear de Japón supone un problema «más grave de lo que se esperab

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