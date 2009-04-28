La OMS eleva el nivel de alerta de pandemia de gripe a la fase 4
Ha recomendado que no se cierren las fronteras ni se impongan restricciones a los viajes internacionales.
FACUA.org
Internacional-28/04/2009
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La directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, con el asesoramiento de su Comité de Emergencias, ha decidido elevar el nivel de alerta de pandemia de gripe porcina de la actual fase 3 a la fase 4.
El cambio a una fase más elev