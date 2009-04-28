Más noticias

La OMS eleva el nivel de alerta de pandemia de gripe a la fase 4

Ha recomendado que no se cierren las fronteras ni se impongan restricciones a los viajes internacionales.

FACUA.org
Internacional-28/04/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, con el asesoramiento de su Comité de Emergencias, ha decidido elevar el nivel de alerta de pandemia de gripe porcina de la actual fase 3 a la fase 4.

El cambio a una fase más elev

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos