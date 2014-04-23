La OMS pide fortalecer la lucha contra el tabaco y el cigarrillo electrónico
El pasado mes de julio ya desaconsejaba su uso, al menos, hasta que un organismo regulador competente comprobara su efectividad, seguridad y calidad.
FACUA.org
España-23/04/2014
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El director de la Tobacco Free Initiative de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Armando Peruga, ha instado a los gobernantes a tomar medidas contra el tabaco y el cigarrillo electrónico, para «impedir que los esfuerzos de control del tabaco se debiliten