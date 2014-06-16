La operación contra el fraude masivo en la venta de gasóleo adulterado implica a 45 gasolineras
FACUA insiste en que se den a conocer cuanto antes los nombres de las estaciones de servicio implicadas para que los consumidores afectados puedan denunciarlas.
FACUA.org
España-16/06/2014
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El fraude masivo en la venta de gasóleo adulterado investigado por la Agencia Tributaria y la Guardia Civil implica a 45 estaciones de servicio en once comunidades autónomas, según informa hoy