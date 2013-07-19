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La organizadora del concierto de Alejandro Sanz niega a FACUA Cádiz lo denunciado por los usuarios

No informa de si tiene previsto o no devolver el importe de las entradas y se limita a señalar que responderá a todas las reclamaciones.

FACUA.org
Cádiz-19/07/2013
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La empresa organizadora del concierto de Alejandro Sanz celebrado en Cádiz el pasado 6 de julio ha negado el gran número de quejas trasladadas a FACUA Cádiz por los asistentes al espectáculo. 

La empresa, denominada Savory, ha res

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