La patronal de hostelería de Valladolid vuelve a fijar precios en la Feria de Día, tras la reducida multa
FACUA Castilla y León denuncia de nuevo a Apehva ante el Tribunal para la Defensa de la Competencia, que ya sancionó a los hosteleros con 11.000 euros por establecer un precio fijo para el 'pincho de feria'.
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Castilla y León-21/08/2017
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FACUA Castilla y León ha denunciado ante el Tribunal para la Defensa de la Competencia de dicha comunidad autónoma el anuncio realizado por parte de la presidenta de la Asociación de Hosteleros de Valladolid (Apehva), María José Hernández