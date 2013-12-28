La plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía se suma al #apagón30D convocado por FACUA
Las organizaciones ciudadanas que la integran rechazan la subida de la luz y consideran necesaria una autentica reforma del sistema de fijación de precios de la electricidad que garantice la protección de los consumidores y consumidoras, especialmente de los más vulnerables.
FACUA.org
Andalucía-28/12/2013
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El conjunto de organizaciones sociales que integran la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía rechazan la subida de la luz y consideran necesaria una autentica reforma del sistema de fijación de precios de la electricidad que garantice la protección de los consumidores y consu