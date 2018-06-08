La plataforma del parking Reina Sofía critica que la alcaldesa de Córdoba evite reunirse con ella
La regidora de la ciudad, Isabel Ambrosio, sigue posponiendo los encuentros con el colectivo tras más de 16 meses sin llegar a ninguna solución.
FACUA.org
Córdoba-08/06/2018
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Miembros de la Plataforma Ciudadana Aparcamientos Hospital Reina Sofía durante la presentación del manifiesto por la gratuidad del parking el pasado mes de mayo.
La Plataforma Ciudadana Aparcamientos Hospital Reina Sofía critica que la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, lleve más de 16 meses sin haberse reunido con el colectivo para acordar una solución a la problemática del parking.
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