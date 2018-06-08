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La plataforma del parking Reina Sofía critica que la alcaldesa de Córdoba evite reunirse con ella

La regidora de la ciudad, Isabel Ambrosio, sigue posponiendo los encuentros con el colectivo tras más de 16 meses sin llegar a ninguna solución.

FACUA.org
Córdoba-08/06/2018
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La Plataforma Ciudadana Aparcamientos Hospital Reina Sofía critica que la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, lleve más de 16 meses sin haberse reunido con el colectivo para acordar una solución a la problemática del parking.

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