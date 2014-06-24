La policía alerta de que los nuevos contadores de la luz favorecen los robos en viviendas en verano
FACUA denunció en 2012 que los equipos medidores, fácilmente accesibles desde la calle, indican a través de un dispositivo led si un domicilio está vacío.
FACUA.org
España-24/06/2014
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La Comisión Nacional de Energía pidió en 2013 la modificación de la normativa tras la denuncia de FACUA. | Imagen: Endesa
El Cuerpo Nacional de Policía ha incluido entre las alertas y recomendaciones para prevenir robos en viviendas durante las vacaciones de verano el peligro que representan los nuevos contadores de la luz, dado que ofrecen información sobre la ocupación de los domicilios en tie