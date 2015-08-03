La Policía alerta de un fraude masivo en Facebook sobre ofertas de falsos viajes de Costa Cruceros
La compañía ha confirmado que esta oferta en la que se indica que están regalando 150 bolsas de regalo con 5 billetes de primera clase cada una para un crucero no guarda ninguna relación con ellos.
Europa Press
España-03/08/2015
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Las redes sociales de la Policía Nacional han emitido varias alertas tras detectar un fraude masivo en Facebook en el que se ofertan falsos viajes haciéndose pasar por la empresa Costa Cruceros. Fuentes de la Dirección de la Policía han informado