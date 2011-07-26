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La Policía alerta sobre los peligros de la venta de globos con óxido nitroso a menores de edad

Un informe señala que en algunos establecimientos de Oviedo se vendían globos hinchados con óxido nitroso que eran consumidos por inhalación por jóvenes de entre catorce y dieciocho años.

FACUA.org
España-26/07/2011
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La Policía Nacional de Oviedo ha alertado este viernes sobre los peligros de la venta de globos con óxido nitroso o gas de la risa a menores de edad.

Según la información facilitada por la Policía, recientemente la Fiscalía Es

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