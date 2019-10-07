La Policía denuncia a 220 salas de apuestas de toda España
La llamada operación Arcade ha llevado a cabo más de 1.800 inspecciones y ha terminado con la detección de 28 menores en locales de juego.
FACUA.org
España-07/10/2019
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Imagen: Europa Press.
La Policía Nacional ha interpuesto 220 denuncias contra salas de apuestas en el marco de la llamada operación Arcade, donde han realizado más de 1.800 inspecciones para comprobar si la normativa de aceso de menores se cumple. Los registros han acabado con la detección