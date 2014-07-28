La Policía detiene a 27 personas por trucar los cuentakilómetros de vehículos en concesionarios
Variaban el número de kilómetros entre 80.000 y 120.000 con sofisticadas herramientas de diagnosis, con lo que duplicaban el valor de los coches. Hasta el momento se han detectado 48 manipulaciones.
FACUA.org
España-28/07/2014
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Un grupo de agentes del Cuerpo Nacional de Policía ha detenido a 27 personas por trucar los cuentakilómetros de hasta 48 vehículos en concesionarios de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Jaén y Alicante. Tres de los arrestados trabajaban por encargo de los dueños de l