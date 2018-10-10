La Policía detiene a diez personas vinculadas a la gestión de las clínicas iDental
Investiga delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Está realizando registros en Madrid y Alicante.
FACUA.org
España-10/10/2018
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Agentes de la Policía Nacional han detenido a diez personas vinculadas con la gestión de las clínicas iDental en el marco de las diligencias previas del Juzgado Central de Instrucción número 5, que giran en torno a la gestión fraudulenta del grupo odontol