Más noticias

La Policía detiene a diez personas vinculadas a la gestión de las clínicas iDental

Investiga delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Está realizando registros en Madrid y Alicante.

FACUA.org
España-10/10/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Agentes de la Policía Nacional han detenido a diez personas vinculadas con la gestión de las clínicas iDental en el marco de las diligencias previas del Juzgado Central de Instrucción número 5, que giran en torno a la gestión fraudulenta del grupo odontol

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos