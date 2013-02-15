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La policía detiene a tres hombres en Reino Unido por fraude en el escándalo de la carne de caballo

Las autoridades medioambientales británicas confirman el hallazgo de restos de analgésico veterinario en las muestras de caballo analizadas.

FACUA.org
Internacional-15/02/2013
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La Policía ha arrestado a dos hombres de sesenta y cuatro y cuarenta y dos años en Gales y otro de sesenta y tres años en Yorkshire (Inglaterra) sospechosos de haber cometido un posible delito de fraude en el escándalo de la carne de caballo. Los detenidos están

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