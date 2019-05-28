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La Policía detiene a varios jugadores de Primera y Segunda División por amaños de partidos de fútbol

Se les imputa pertenencia a una organización criminal que realizaba estas prácticas para tener beneficios en las apuestas deportivas.

FACUA.org / Europa Press
España-28/05/2019
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La Policía Nacional ha detenido a varios jugadores de Primera y Segunda División por participar presuntamente en una organización criminal dedicada al amaño de partidos de fútbol para tener beneficios en las apuestas deportivas, según han informado a Euro

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