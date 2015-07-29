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La policía investiga la existencia de una posible trama de corrupción en la CNMV

El objetivo de la investigación se centra en determinar si un grupo de funcionarios concede licencias para operar o impone sanciones oficiales a cambio de sobornos.

FACUA.org
España-29/07/2015
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La Policía Nacional investiga una presunta trama corrupta que opera en el seno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo encargado de velar por la limpieza en el sistema financiero español. El objetivo de las pesquisas pasa por determinar s

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