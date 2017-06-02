La Policía Local confirma que las fiestas denunciadas por FACUA Córdoba no tienen licencia
La Junta de Andalucía se encuentra a la espera de que la Gerencia de Urbanismo confirme el alcance de las infracciones para evaluar la gravedad de los hechos.
FACUA.org / Europa Press
Córdoba-02/06/2017
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La Policía Local de Córdoba ha confirmado lo que denunció FACUA Córdoba el pasado martes: el establecimiento Ayode Eventos (antiguo salón Brasil), ubicado en el Polígono de Chinales,