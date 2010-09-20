La Policía Nacional interviene más de 260.000 juguetes 'piratas' de muy baja calidad provenientes de China
La mercancía estaba oculta en un establecimiento comercial de venta a mayoristas y una nave de grandes dimensiones, ambos ubicados en dos polígonos industriales de Madrid.
FACUA.org
Madrid-20/09/2010
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Agentes de la Policía Nacional han decomisado 260.000 juguetes y otros artículos infantiles falsificados de firmas de reconocido prestigio entre el público más joven, pero de una calidad «muy baja«, y han procedido a la detención del principal responsable