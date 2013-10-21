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La Policía Nacional interviene más de 800 botellas de ron falsificadas

Los envases contaban con fallos de serigrafía en la etiqueta y en el grabado sobre el cristal y carecían de número de lote, cambios que podían pasar desapercibidos entre los consumidores.

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Sevilla-21/10/2013
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La Policía Nacional ha detenido a dos personas en Sevilla y Puente Genil (Córdoba) tras ser identificados como los presuntos autores de la falsificación de 849 botellas de ron de una conocida marca y distribuirla tanto entre particulares como a establecimientos de la prov

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