La Policía Nacional interviene más de 800 botellas de ron falsificadas
Los envases contaban con fallos de serigrafía en la etiqueta y en el grabado sobre el cristal y carecían de número de lote, cambios que podían pasar desapercibidos entre los consumidores.
FACUA.org
Sevilla-21/10/2013
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