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La prensa andaluza se hace eco de las denuncias de FACUA por irregularidades y favoritismos partidistas en las políticas de Consumo

Diarios impresos y digitales, televisiones y cadenas de radio difunden las críticas a las decisiones políticas de la Junta para beneficiar a UCA-UCE, la asociación de consumidores del PSOE.

FACUA.org
Andalucía-21/05/2008
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La prensa andaluza se ha hecho eco de las denuncias de la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA contra las irregularidades y favoritismos partidistas en las políticas de Consumo de la Junta de Andalucía.

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