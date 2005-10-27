La presencia de FACUA en los medios de comunicación impresos aumentó un 27% en 2004
En 2004, tuvo 2.470 apariciones en prensa escrita y sus portavoces realizaron 1.069 entrevistas en radio y televisión.
FACUA.org
España-27/10/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) continuó incrementando en 2004 su presencia en los medios de comunicación y se situó como la asociación de consumidores con más apariciones en la prensa impresa.
FACUA considera que ello es un