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La presencia de FACUA en los medios de comunicación impresos aumentó un 27% en 2004

En 2004, tuvo 2.470 apariciones en prensa escrita y sus portavoces realizaron 1.069 entrevistas en radio y televisión.

FACUA.org
España-27/10/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) continuó incrementando en 2004 su presencia en los medios de comunicación y se situó como la asociación de consumidores con más apariciones en la prensa impresa.

FACUA considera que ello es un

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